Севастополь, 28 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 345 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 28 октября. Это на один случай меньше, чем накануне, 27 октября.

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С выздоровлением за последние сутки выписаны 256 человек, при этом зарегистрировано сразу 28 новых смертей — жертвами инфекции стали севастопольцы в возрасте от 62 до 85 лет.

Всего в Севастополе на 28 октября подтверждено 37 987 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 340 человек, 1 327 умерли. На утро 28 октября в Севастополе прививку от коронавируса получили 173 271 человек, завершили вакцинацию 149 327 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Черноморский флот передал стационарам Севастополя и Крыма 10 тонн жидкого кислорода для помощи пациентам с коронавирусом.