София, 28 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Сотни водителей такси и представителей обслуживающего персонала таксомоторных компаний болгарской столицы собрались в Софии на масштабную манифестацию против введения новых транспортных налогов. Об этом 28 октября сообщила софийская газета «24 часа».

Nathan Keirn Протест

Как утверждают организаторы акции, увеличение общей суммы соответствующих государственных сборов невозможно без повышения тарифов на проезд.

«Сначала правительство должно разрешить нам получать с клиентов на 50% больше, нежели мы берем за поездку сейчас, — отметил председатель Национального союза сотрудников такси Болгарии Красимир Цветков. — Цена автомобильного топлива и запчастей в нашей стране растет в геометрической прогрессии, и зачастую некоторые наши таксомоторные предприятия работают в убыток. Если будут введены очередные налоги, всю отрасль этого вида транспорта ждет коллапс».

По словам очевидцев, в настоящее время местные таксисты установили у здания муниципалитета (мэрии) Софии палатки и развернули плакаты с надписями «Дайте нам спокойно работать!» и «Требуем поддержки!». Акция проходит в мирном режиме, полиция не предпринимает мер по разгону пикетчиков.

Напомним, 28 октября софийский муниципалитет рассматривает вопрос о расширении схемы налогообложения для местных таксомоторных предприятий. Деятельность такси в Болгарии регулируется государством.