Благовещенск, 28 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. За сутки коронавирусом заболели 159 жителей Амурской области (днём ранее — 155). Такое количество новых случаев — «рекорд» осени 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных пресс-службы правительства региона.

Коронавирус

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Пневмонией болеют 23% амурчан. Погиб за сутки один человек. 31 пациент из числа новых заболевших был вакцинирован.

Всего за время существования коронавируса заболели 39 263 жителей Амурской области, скончались от вируса — 480 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с диагнозом COVID-19 в больницы Амурской области госпитализированы 1800 пациентов. Почти половина из них тяжёлые или находятся в состоянии средней степени тяжести.