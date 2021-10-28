Чебоксары, 28 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает расти суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы очередные летальные исходы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 28 октября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 37 827 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 165. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 159 случаев заражения.

Победили болезнь 32 574 пациента, из них за последние сутки выписаны 123 человека. Доля выздоровевших составила 87,36%.

Умерли в Чувашии ещё 17 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 2706 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии под ковидные госпитали выделено 3555 мест, что превышает 35% коечного фонда республики. Из них, по словам главы минздрава Владимира Степанова, свободно 9% коек.