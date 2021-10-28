Улан-Удэ, 28 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Бурятии пропуск по QR-кодам в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября распространили на магазины непродовольственных товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

) Аркадий Зарубин Центр Улан-Удэ

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Требование распространяется на магазины, расположенные как в отдельных здания, так и в многоквартирных домах.

«При наличии медицинского отвода необходимо предоставить соответствующее заключение. Детям в возрасте до 18 лет включительно доступ возможен только в сопровождении взрослых», — добавили в правительстве.

При этом доступ в торговые заведения, продающих непродовольственные товары первой необходимости, остаётся открытым для всех.

Между тем, в республике фиксируют появление фальшивых документов о вакцинации. Как сообщало ИА REGNUM, по этим фактам к настоящему времени возбуждено семь уголовных дел.