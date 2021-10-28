Кызыл, 28 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Мэрия Кызыла обратилась к главному санитарному врачу Тувы Людмиле Салчак с просьбой разрешить движение общественного транспорта в нерабочие дни с 50-процентной нагрузкой. Об этом сообщает портал «ТуваМедиаГрупп».

Мэрия Кызыла Общественный транспорт в Кызыле

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По словам начальника отдела транспорта городской администрации Дианы Хертек, с 30 октября по 7 ноября весь общественный транспорт Кызыла должен прекратить работу. При этом организации непрерывного цикла обязали обеспечить свои сотрудников служебным транспортом.

«Понимая, как сложно обойтись без городского транспорта, а это и автобусы, и маршрутные такси, мэрия Кызыла сегодня обращается с письмом к Главному санитарному врачу с просьбой разрешить движение транспорта с 50% нагрузкой с эти нерабочие дни», — отметила она.

В случае получения разрешения, водители и пассажиры должны быть в масках и перчатках.

Как сообщало ИА REGNUM, в период нерабочих дней в республике также закроются ТРЦ, магазины, за исключением продуктовых и аптек, заведения общепита, ночные клубы, бары, кинотеатры, объекты культуры и спорта, парикмахерские и так далее.

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