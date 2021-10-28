Москва, , 11:58 — REGNUM В арбитраж Москвы за один день поступило семь исков к АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», которое является крупным производителем вооружения и военной техники различного направления. Истцом во всех случаях выступает Минобороны РФ. Претензии пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Исковые заявления поданы 27 октября 2021 года, но о причинах обращения в суд пока не сообщалось. В карточках дела также не указаны суммы претензий.

Это не первый спор между сторонами. В апреле 2020 года министерство в рамках иска о взыскании 9,7 млн рублей неустойки высудило 8,3 млн рублей. В основе спора лежал контракт на выполнение опытно-конструкторской работы по разработке перспективного переносного зенитного ракетного комплекса (шифр «Метка»).

Компания-ответчик входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Предприятие позиционируется в качестве одного из мировых лидеров в создании ракетных систем. Бюро насчитывает почти 80-летнюю историю. По открытым данным, АО было исполнителем почти 50 госконтрактов на общую сумму свыше 270 млн рублей.