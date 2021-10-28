Йошкар-Ола, 28 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

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Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 679 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 октября в регионе выявили 128 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 130 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 22 137 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1364 человека.

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