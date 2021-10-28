Йошкар-Ола, 28 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 28 октября выявили 128 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 130 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 22 137 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 20 094 жителя Марий Эл, за последние сутки выписан 21 человек. 679 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки было зарегистрировано два летальных случая, накануне скончался один человек среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1364 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 855 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1609 человек, из них у 1574 — пневмония, 63 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписан 181 пациент, при этом госпитализированы 167 жителей Марий Эл.