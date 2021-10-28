Саранск, 28 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 28 октября выявили 152 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 148 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 31 290 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 102 человека, всего с начала пандемии выздоровели 26 255 жителей Мордовии. 696 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались семеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4339 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 27 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2565 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 3561 человека.