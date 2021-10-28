Казань, 28 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Татарии за прошедшие сутки выявили 176 носителей коронавируса, накануне заболели 174 человека. Таким образом, всего по состоянию на 28 октября зарегистрировано 30 233 случая инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за время пандемии 24 985 ковид-пациентов, скончались 955 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 107 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на семь.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии только с начала текущей недели уличили 2006 пассажиров общественного транспорта без индивидуальных средств защиты.

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