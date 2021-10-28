Калуга, 28 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Калужский аэропорт стал обладателем паспорта коллективного иммунитета от COVID-19, выданного министерством здравоохранения Калужской области, сообщила 28 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель международного аэропорта «Калуга» им. К. Э. Циолковского Елена Галанова.

Klf.aero Международный аэропорт «Калуга» им. К. Э. Циолковского

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Документ выдается, когда у компании-работодателя 60 и более процентов сотрудников прошли вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19. Данные о количестве вакцинированного персонала проходят проверку в Пенсионном фонде РФ.

Международный аэропорт «Калуга» с начала пандемии новой коронавирусной инфекции строго соблюдает все требования, направленные на предупреждение распространения инфекции, и постоянно реализовывает целый комплекс противоэпидемических мероприятий. Персонал аэропорта, задействованный в обслуживании пассажиров, обеспечен средствами индивидуальной защиты и перед началом работы проходит процедуру обязательного измерения температуры тела. В терминалах усилен медицинский контроль за пассажирами с применением стационарных тепловизоров, для обеззараживания воздуха установлены рециркуляторы. Для прибывающих из-за границы пассажиров в международном терминале совместно с Роспотребнадзором установлен противоэпидемический барьер (измерение температуры всех пассажиров с помощью тепловизора, при необходимости — выборочное ПЦР-тестирование).

«В аэропорту на регулярной основе продолжается вакцинация и ревакцинация сотрудников в медпунктах аэропорта силами выездных бригад медицинских учреждений Калуги с целью довести общий показатель вакцинации на авипредприятии до 80 и более процентов. Для удобства пассажиров международных рейсов в медпункте международного терминала работает выездная бригада лаборатории, где можно сразу после прилета сдать ПЦР-тест, результаты которого будут автоматически загружены на портал Госуслуг», — отметила Елена Галанова.