Минск, 28 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России состоится, как это и было запланировано, 4 ноября. Об этом 28 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Мы в канун очень важного события с вами встречаемся. 4 ноября проведем Высший госсовет, несмотря на проблемы, которые вокруг ‑ и со здоровьем людей, лечением их и так далее», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что проведение этого заседания госсовета Союзного государства является важным, так как это будет «решительным шагом» в процессе интеграции России и Белоруссии, сделанным за последние 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в белорусском СИЗО покончил с собой задержанный по подозрению в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин.