Томск, 28 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. По данным портала «Стопкоронавирус», общее число жертв коронавируса в регионе за весь период пандемии достигло 590, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Число выявленных случаев заражения составило 47 221, из которых 201 зарегистрировано за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции достиг 1,04. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 38 164 человек, в том числе 59 за сутки.

По данным на 28 октября, занятость коечного фонда в ковидных стационарах области превышает 79%.