Канберра, , 11:50 — REGNUM Бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) Глэдис Береджиклян пообещала своему тогдашнему любовнику «засыпать деньгами» город Уогга-Уогга, чтобы помочь ему выиграть выборы, которые происходили на фоне обвинений в коррупции в его сторону. 28 октября телеканал Nine News опубликовал записи телефонных разговоров Береджиклян и ее любовника Дэрила Магуайра.

Флаг Австралии

Напомним, что против Береджиклян в настоящее время ведется расследование по подозрению в коррупции. Она обвиняется в использовании бюджетных средств в качестве помощи Магуайру в ходе избирательной кампании.

«Я засыплю Уоггу-Уоггу деньгами, не беспокойся об этом», — говорит Береджиклян.

«Ну, бюрократы все это зарубили», — говорит ей Магуайер на другой пленке.

«Не беспокойся, я могу их приструнить», — отвечает Береджиклян.