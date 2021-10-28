Ижевск, 28 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончался 21 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 19 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались 11 женщин в возрасте от 57 лет до 95 лет и десять мужчин в возрасте от 53 до 84 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2745 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 октября в регионе выявили 398 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 396 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 62 944 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9279 жителей.

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