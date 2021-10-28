Москва, 28 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Так как ключевая ставка Центрального банка РФ была снова повышена, то чистая прибыль российских банков не перестанет уменьшаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил доцент департамента мировой экономики ВШЭ Эдуард Джагитян. Так он прокомментировал информацию о 20-процентном падении чистой прибыли банков в сентябре 2021 года.

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«Основная причина падения прибыли российских банков — отрицательная переоценка долговых ценных бумаг (ОФЗ, корпоративные облигации), находящихся на балансах банков, — сказал Джагитян. — Рост ключевой ставки автоматически ведет к снижению рыночной стоимости ценных бумаг и, соответственно, уменьшению их сумм на балансе держателей. Учитывая, что в октябре ключевая ставка снова была повышена, тенденция к уменьшению чистой прибыли банков, по всей видимости, продолжится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов рассказал о том, грозит ли РФ банковский кризис.