Ижевск, 28 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 28 октября выявили 398 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 396 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 62 944 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 78 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 94 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 421 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 50 920 человек. Скончались 2745 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован 21 летальный случай. Накануне скончались 19 жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9279 жителей. Из числа получающих лечение 7733 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1527 человек — в состоянии средней степени тяжести, 579 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительный пункт вакцинации от коронавируса 28 октября открывается в Театре опера и балета Удмуртии. Новый прививочный пункт будет работать с 8:00 до 19:00 по местному времени.

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