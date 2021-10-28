На предприятиях Обнинска мобильная бригада медиков прививает от ковида
Обнинск, Калужская область, 28 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Первой в Калужской области клиническая больница № 8 ФМБА России Обнинска начала практику использования медицинской мобильной бригады по вакцинации от COVID-19, выезжающей на предприятия, сообщает 28 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя медицинского учреждения Олега Ярошенко.
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Формируются списки коллективных заявок от предприятий и организаций с цензом от 30 человек, и по составленному графику по адресам предприятий направляется выездная бригада.
Такое взаимодействие медиков и производственников на сегодняшний день является наиболее эффективным в формировании коллективного иммунитета, и подобная практика будет применяться и впредь для выполнения запланированных до середины декабря объемов вакцинации.