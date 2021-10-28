Посёлок городского типа Горноуральский, Свердловская область, 28 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В поселке Горноуральский Пригородного района Свердловской области после разлива нефтепродуктов проведут рекультивацию земель. Об этом заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

ГУ МЧС РФ по Татарии Разлив нефти

Сообщение о нарушениях природного законодательства поступило в районную прокуратуру летом 2021 года. В ходе проверки ведомству не удалось установить собственника участка земли, на котором произошла авария. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что причиненный ущерб составил свыше 7,9 миллионов рублей.

Суд удовлетворил требования прокурора обязать администрацию Горноуральского городского округа провести работы по рекультивации пострадавших земель. Кроме того, прокуратура даст уголовно-правовую оценку порчи земельных владений.