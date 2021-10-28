Киев, 28 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине был выявлен 26 071 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает украинский минздрав.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса на Украине

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«За сутки 27 октября на Украине зафиксирован 26 071 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1830, медработников — 477)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 851 804.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 576 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 66 204.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 411 711 человек вылечились от нового заболевания и был в общей сложности проведен 14 232 081 тест на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 22 574 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.