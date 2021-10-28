В Казани за месяц выявили более 14 тыс. нарушителей масочного режима
Казань, 28 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В столице Татарии с начала октября в общественном транспорте выявили 14 432 нарушителя масочного режима. Только с начала текущей недели уличили 2006 пассажиров без индивидуальных средств защиты, сообщает 28 октября пресс-служба комитета по транспорту Казани.
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Отмечается, что нарушители после замечаний надевали маски, либо покидали салон общественного транспорта. В ходе рейдов было проверено 1152 единицы общественного транспорта. Ревизоры осуществляли проверку на 19 контрольных точках.
Как заверили в ведомстве, профилактические рейды по выявлению нарушителей масочного режима в городском транспорте продолжатся.
ИА REGNUM напоминает, выручка заведение общественного питания в Татарии упала на 60% после введения системы QR-кодов.
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