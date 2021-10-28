Улан-Удэ, 28 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки скончались четыре пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число жертв коронавируса в республике с начала пандемии достигло 1972.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в стационарах республики лечатся 909 пациентов, состояние 712 из которых осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 103 тяжёлых больных. Амбулаторное лечение на дому, по данным на 28 октября, получают более 2,8 тыс. носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1100 коек: занято — 909, свободно — 191 койка. Занятость коечного фонда составляет 82,6%», — отметили в оперштабе.