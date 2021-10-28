Чебоксары, 28 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Чувашии ситуация с коронавирусом остаётся «очень напряжённой», коечный фонд для ковидных больных наращивается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 октября, заявил на сессии регионального парламента министр здравоохранения Владимир Степанов.

Cap.ru Скриншот онлайн-трансляции сессии Госсовета Чувашии. Выступает глава минздрава Владимир Степанов

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По его словам, в настоящее время в Чувашии на амбулаторном лечении находятся 8048 пациентов с коронавирусом, что за полтора месяца выросло втрое. В ковидных госпиталях лечатся более 3,2 тыс. больных, в том числе состояние средней степени тяжести — у 2,1 тыс. пациентов, тяжёлое течение болезни — у 945 человек.

Что касается коек, то под ковидные госпитали выделено свыше 35% коечного фонда в Чувашии — 3555 мест. Из них, по словам Владимира Степанова, свободно 9% коек.

«Остаётся проблема, которая решается в ручном круглосуточном режиме, — обеспечение кислорода», — сообщил глава минздрава, отметив, что после введения режима повышенной готовности произошло перераспределение и оптимизация в части обеспечения и использования медицинского кислорода.

В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключены 90 больных COVID-19.

Министр также отметил, что после введения системы QR-кодов для входа в учреждения культуры и спорта число вакцинирующихся выросло с 1,5 тыс. до 6 тыс. в сутки. В настоящее время прививку сделали 53% жителей.

«В целом ситуация характеризуется как очень напряжённая», — сказал Владимир Степанов.