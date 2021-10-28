Москва, 28 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Руководители благотворительных фондов попросили президента России Владимира Путина вывести такие организации из-под действия закона об иностранных агентах. Просьба изложена в письме главе государства, сообщает портал «Такие дела».

Марина Александрова ИА REGNUM Константин Хабенский

Авторы обращения указали, что уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической, а потому исключается из сферы применения федерального закона об иноагентах. Они предложили соответсвующим образом изменить пункт 7 статьи 1 ФЗ «О некоммерческих организациях».

Также в письме предлагается позволить НКО, которые уже попали в перечень иноагентов, покинуть этот список в случае изменения закона.

К моменту публикации обращения к президенту его подписали около 40 человек, в том числе актёры Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и Ксения Раппопорт, а также режиссёр Тимур Бекмамбетов. Все они — соучредители различных благотворительных фондов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин пообещал, что вызывающие критику положения закона об иностранных агентах будут изучены.

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