Благовещенск, 28 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Приамурье прошли рейды по 70 предприятиям и организациям общественного питания, которые обязали следовать ограничениям о QR-кодах для посетителей. По итогам проверок возбуждены десять дел об административных правонарушениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе правительства региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода в кафе

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«Рейды выходят на проверки ежедневно. В группу входят представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и органов внутренних дел. На что хотелось бы обратить внимание, при выявлении фактов нарушения установленных ограничений в обязательном порядке будут проводиться проверки в отношении руководителей либо должностных лиц предприятий, на территории которых были установлены данные нарушения», — сказал начальник управления региональной безопасности и противодействия коррупции области Евгений Ковтун.

Он подчеркнул, что проверяющие могут отличить настоящий QR-код от поддельного. В случае обнаружения таких фактов будут возбуждаться уголовные дела, предупредили амурчан. Тех, кто приходит в заведения общественного питания, нарушая правила фильтра, инспекция просит удалиться под угрозой возбуждения уголовного дела.

Помимо QR-кодов во время рейдов обращают внимание на соблюдение дистанции, масочного режима и ведения журнала измерений температуры сотрудников предприятий и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области начали активнее приходить за прививками от COVID-19 после того, как в регионе был введён вход по QR-кодам в места массового скопления людей — кафе, рестораны, торговые центры, учреждения культуры и спортивные объекты. Однако темпы вакцинации в регионе по-прежнему недостаточны, считает глава региона Василий Орлов.