Улан-Удэ, 28 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено семь уголовных дел по фактах изготовления поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали на заседании регионального оперштаба 28 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Фигурантам дел теперь грозит штраф, либо арест на срок до полугода.

Чиновники также напомнили, что к ответственности могут привлечь граждан при предъявлении на входе в учреждение чужих QR-кодов.

Напомним, в республике с 30 октября заработает система пропуска в заведения общепита, торговые центры и другие организации по QR-кодам.

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