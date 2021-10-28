Челябинск, 28 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Челябинской области количество больных COVID-19 составляет уже 14 159 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в регионе выявили ещё 480 носителей коронавируса. Выписаны по выздоровлению 199, а скончались от COVID-19 ещё 29.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе обнаружили уже 109 219 заразившихся. Из них выздоровели 89 587, а скончались от ковида уже 4161.