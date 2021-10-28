Москва, 28 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. После вакцинации от коронавируса надо внимательно отнестись к своему здоровью. Если поднялась температура, можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Pediatriya.info Прививка

В первые три дня после вакцинации не стоит активно заниматься спортом и ходить в сауну. Душ принимать можно. Рекомендуется ограничить прием алкоголя.

Иммунитет будет формироваться 35−42 дня, поэтому, чтобы не заразиться коронавирусом, нужно соблюдать меры предосторожности — носить маку, перчатки, мыть руки и т. д.

Также Роспотребнадзор просит уже вакцинированных граждан поделиться своим опытом и призвать друзей и близких сделать прививку от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на сентябрь 2021 года, полный курс вакцинации от коронавируса двумя дозами прививки в России прошли 39,8 млн человек.

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