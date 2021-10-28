Челябинск, 28 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Челябинской области 27 октября выявили ещё 480 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них два школьника. Всего св регионе обнаружили уже 109 219 случаев заражения коронавирусо.

Вылечились 89 587 пациентов, добавили в штабе.