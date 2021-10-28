Красноярск, 28 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Красноярском крае по данным на сегодня, 28 октября, всего зарегистрировано 129 225 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 647 случаев. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что под медицинским наблюдением на дому находится всего 41 270 контактных человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 3751 человек.

При этом снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 3256.

Проведено всего 3 935 413 тестов на коронавирус, из них за последние сутки — 13 160.