Абакан, 28 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В трёх крупнейших городах Хакасии — Абакане, Саяногорске и Черногорске с 28 октября приостанавливает работу городской общественный транспорт. Предприятиям непрерывного цикла предложено самостоятельно организовать подвоз сотрудников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Abakan.aero Аэропорт Абакана

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Однако если организации не смогут найти транспорт, им необходимо обратиться в администрацию города со списком работников и разработанной схемой маршрутов. Минтрансу республики, тем временеме, поручено проработать с перевозчиками пассажиров возможность выделения транспорта для доставки работников по этим маршрутам.

«Организация доставки сотрудников медицинских организаций, у которых пешее время передвижения до места работы составляет более 30 минут, возложена на республиканские министерства здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства», — добавили в правительстве.

Добавим, что министерство образования и науки Хакасии с общественниками и волонтёрами организует доставку лекарств и товаров первой необходимости пожилым жителям и пациентам с коронавирусом. Почтовой службе рекомендовано выдавать пенсии по месту жительства получателей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 октября по 7 ноября в республике приостанавливается работа учреждений торговли, общепита и в сфере услуг. Останутся открытыми лишь аптеки, продуктовые магазины, а также кафе и рестораны, работающие на вынос.

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