Ульяновск, 28 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области во время нерабочих дней, которых объявлены по всей стране с 30 октября по 7 ноября, медицинская помощь будет оказываться «в непрерывном режиме». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

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Власти подчёркивают, что в период нерабочей недели государственные учреждения здравоохранения усилят направление службы экстренной помощи. С 30 октября по 3 ноября работа минздрава и медучреждений продолжится в штатном режиме, с 4 по 8 ноября будет организовано дежурство в ведомстве и во всех госучреждениях здравоохранения.

С 30 октября по 7 ноября медицинская помощь населению будет оказываться «в непрерывном режиме», при этом усилят работу приёмных отделений, неотложной и скорой помощи, дежурных служб, травматологических пунктов. В поликлиниках приём будут вести участковые врачи и узкие специалисты.

С учётом пандемии коронавируса будут работать пункты вакцинации и лаборатории для исследования на ковид. Продолжат работу процедурные кабинеты, рентгенодиагностики и лабораторно-диагностическая служба.

Напомним, что на время нерабочей недели приостановят работу ночные клубы, развлекательные заведения, кинотеатры, непродовольственные магазины, МФЦ, предприятия общепита, спортивные комплексы и другие учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 93 386 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 82 507 жителей, умерли 2953 больных. Вакцинацию от ковида прошли почти 405 тыс. жителей, из них привились двумя компонентами около 375 тыс. человек.