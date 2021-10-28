Элиста, 28 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 61 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб 28 октября. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

Permkrai.ru Коронавирус

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В ковидных госпиталях лечение получают 486 пациентов. В тяжёлом состоянии находятся 28 человек, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Режим самоизоляции соблюдают 2 823 жителя Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 32 193 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 30 453 носителя инфекции.