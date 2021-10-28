Барнаул, 28 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Известие о том, что с 8 ноября в России начнут действовать единые COVID-сертификаты, корреспонденту ИА прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин. Он обратил внимание на то, что даже при наличии действующего сертификата его обладатель может быть заразен:

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

«Введение единого COVID-сертификата обусловлено необходимостью унификации разнообразной документации, предъявляемой в качестве доказательства отсутствия заразности в условиях все ужесточающихся ограничений. Это позволит лучше контролировать соблюдение ограничительных мероприятий.

Другое дело, что даже вакцинированные не всегда избегают болезни, и в таком случае они являются распространителями инфекции даже при наличии на руках COVID-сертификата».

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Как сообщало ИА REGNUM, единую форму сертификата о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании COVID-19 утвердило Министерство здравоохранения РФ. Соответствующий приказ вступает в силу с 8 ноября.

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