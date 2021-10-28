Уфа, 28 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Пожилую женщину, пытавшуюся проехать на междугороднем автобусе без документов, подтверждающих прохождение ею вакцинации от COVID-19, привлекли к административной ответственности в Башкирии. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Стерлитамакского городского суда.

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В суде было установлено, что 17 октября при задержании за нарушение требований указа главы Башкирии о введении режима «Повышенная готовность» женщина оказала неповиновение законным требованиям полицейских, не хотела выходить из автобуса, упиралась ногами, вела себя агрессивно, держалась руками за сиденья, а также пыталась вызвать чувство сострадания со стороны других пассажиров и настроить людей против полицейских.

Сообщается, что свою вину пенсионерка не признала.

В суде женщина пояснила, что «17 октября 2021 года прошла в пассажирский автобус, направляющийся по маршруту Кумертау — Уфа. При посадке кондуктор потребовала у неё QR-код, справку либо сертификат, ссылаясь на указ главы РБ от 01.10.2021 г. , про который ей ничего известно не было. Поскольку она оплатила билет, то отказалась выходить из пассажирского автобуса. Через некоторое время подошел мужчина в бушлате и потребовал выйти, при этом мужчина не представился, в связи с чем она отказалась покинуть автобус, а затем этот мужчина вывернул ей руки и потащил к выходу. Её личные вещи сотрудником полиции были выброшены из автобуса», — сообщает пресс-служба суда.

Суд изучил материалы дела, видеоматериалы, выслушал свидетелей. В результате судья пришла к выводу, что вина пенсионерки в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 Кодекса РФ об АП, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела.

В результате суд оштрафовал пенсионерку на две тысячи рублей. При этом он учел личность правонарушителя, состояние здоровья женщины, ее возраст, имущественное положение, обстоятельства, послужившие совершению этого правонарушения, степени вины и общественной опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пользователи в социальных сетях считают действия полицейских позором и сравнивают произошедшее с фашизмом. Они считают, что, несмотря ни на какие указы, в любой ситуации нужно всегда оставаться человеком.