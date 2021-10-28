Владельцев бизнеса в Приамурье не впустят в торговые центры без QR-кодов
Благовещенск, 28 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В торговые центры Приамурья ограничат вход не только для покупателей, но и для владельцев бизнеса. О том, как будут работать антиковидные меры, рассказал во время эфира в Instagram уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов.
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Он также пояснил, что на рабочих местах в компаниях могут оставаться во время нерабочей недели только охранники или персонал, занятый в безостановочном производстве.
Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Амурской области просят поддержать их на время локдауна отменой или уменьшением налогов, коммунальных и арендных платежей. Соответствующие предложения руководители бизнес-объединений области изложили в манифесте.