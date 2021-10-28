Кемерово, 28 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 28 октября, за прошедшие сутки выявлено 289 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 281 случай.

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«Кемерово — 38, Новокузнецк — 37, Междуреченск — 28, Прокопьевск — 25, Белово — 24, Анжеро-Судженск — 19, Мыски — 18, Осинники — 14, Калтан — десять, Киселевск — девять, Новокузнецкий МР — девять, Юрга — восемь, Кемеровский МО — семь, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Беловский МО — шесть, Тайга — пять, Прокопьевский МО — четыре, Таштагольский МР — четыре, Юргинский МО — четыре, Полысаево — три, Краснобродский — два, Гурьевский МО — два, Ижморский МО — два, Яйский МО — два, Яшкинский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 216 пациентов выздоровели, четверо скончались.