Иркутск, 28 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Иркутской области пришлось извиняться главному врачу Ивано-Матренинской детской больницы Владимиру Новожилову, который ранее резко высказался о невакцинированных жителях Приангарья, посоветовав им умирать дома. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает телеграмм-канал «Иркутск №1».

Ponchikov.net Ребенок

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Нелицеприятное высказывание доктор объяснил обеспокоенностью по поводу увеличения заболеваемости коронавирусом среди детей.

«Мы отвечаем за здоровье детей, всех людей. И поэтому прошу вас всех подумать хорошо еще раз, принять правильное решение, пойти сделать прививку», — отметил Новожилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за слова Владимира Новожилова, который 25 октября во время прямого эфира в соцсетях посоветовал: «Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома», оправдались в минздраве региона.

По словам чиновников, высказывание доктора вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться помощь в полном объеме.

Читайте также: В Приангарье главврач больницы посоветовал непривитым умирать дома