Кишинёв, 28 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Сотрудники Таможенной службы Молдавии задержали скрипачку Александру Кононову и конфисковали у неё скрипку по недоразумению. Об этом заявил министр культуры республики Сергей Продан в соцсети Facebook.

Игра на скрипке

«Это досадная путаница и чрезмерное рвение. Минкульт находится на связи с Александрой Кононовой и прилагает все усилия, чтобы как можно скорее прояснить ситуацию», — написал Продан.

Он заявил, что скрипачка хотела вывезти скрипку в Россию на законных основаниях, и этому скоро будут представлены доказательства.

Литературный и музыкальный критик Георгий Еризану в Facebook сообщил, что Кононова является одной из лучших скрипачек мира. Она должна была принять участие в фестивале в Москве, но таможенники прочитали сопроводительный документ к скрипке, что она стоит €2 млн, так как создана школой Антонио Страдивари, и изъяли инструмент.

«Теперь скрипка должна храниться в Национальном банке, а Александра Кононова получила уголовное дело. Молдавские таможенники гордятся своей бдительностью. Позор!» — заявил Еризану.

Напомним, об изъятии на границе скрипки Страдивари в молдавской таможне сообщили 26 октября. Инцидент произошёл 23 октября. Пресс-секретарь Таможенной службы Молдовы Олеся Пушкашу заявила, что инструмент является национальным достоянием и его нельзя вывозить из страны.