Красноярск, 28 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 647 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 129 225. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Минусинск и Курагинский район.

Из 647 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 137 (темп прироста 0,4%), в Минусинске — 55 (1,0%), в Шарыпово — 39 (1,6%), в Ачинске — 38 (0,5%), Норильске — 30 (0,5%), в Канске — 20 (0,4%), в Лесосибирске — 17 (0,6%), в Сосновоборске — 15 (0,6%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Курагинском — 63 (2,8%), Ужурском — 21 (1,2%), Тасеевском — 16 (2,4%), Манском — 14 (1,2%) и Абанском — 13 (1,0%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взят 3751 человек, снято с наблюдения — 3256. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 41 270 (+495) человек.

За последние сутки в регионе проведено 13 160 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 935 413.

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