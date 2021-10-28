Тегеран, 28 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. 27 октября президент Ирана Ибрагим Раисиподчеркнул необходимость прогнозирования, предотвращения и защиты от кибератак, отметив, что кибератака на заправочные станции, произошедшая накануне, была направлена на то, чтобы помешать повседневной деятельности людей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании кабинета министров, Раиси отметил, что кибератака, в результате которой были разрушены заправочные станции по всей стране в Иране, была направлена на то, чтобы нарушить повседневную жизнь людей, причем преступники смогли достичь ряда своих целей.

«Тем не менее, кибератака не смогла сбить с толку чиновников, поскольку они немедленно разобрались с ситуацией», — заявил президент. Он также поручил министерству нефти компенсировать возможные негативные последствия, от которых пострадали люди во время сбоя в системе распределения бензина.

Раиси подчеркнул, что любой гражданин Ирана, независимо от его веры, религии, расы и этнической принадлежности, имеет особые права, и правительство обязано служить им.