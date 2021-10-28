Москва, 28 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил иск Центрального банка России к АО «Объединённый резервный банк» (Орбанк), оставшемуся без лицензии в начале октября 2021 года. Иск, в котором, вероятно, речь идёт о принудительной ликвидации, пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Третьим лицом в деле выступает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Заявление, фигурирующее в разделе «экономические споры по гражданским правоотношениям», было подано в арбитраж 27 октября 2021 года.

Напомним, приказ об отзыве лицензии ЦБ РФ вышел 8 октября 2021 года. На тот момент «Орбанк» по размеру активов в России был на 289-м месте. В качестве причин лишения лицензии называлось в числе прочего низкое качество кредитного портфеля. Вменялось банку и обслуживание интересов собственников, а также связанных с ними компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2021 года арбитраж Москвы также вынес интересный для банковского рынка вердикт. Впервые за последние шесть лет было отменено решение ЦБ РФ об отзыве лицензии. Спор удалось выиграть «ЮМК Банку» из Краснодарского края.