В Якутии тяжёлая форма COVID-19 развивается за 4-5 дней
Якутск, 28 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Сократился инкубационный период коронавируса в Якутии. Теперь заболевание переходит в тяжёлую форму за 4−5 дней с момента инфицирования, сообщила 28 октября на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.
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По её данным, в тяжёлом состоянии находится 181 человек. Пациенты обеспечены кислородом и лекарственными препаратами, заверила зампредседателя правительства региона. Вакцинированы от COVID-19 около 54% взрослых жителей республики.
Как сообщало ИА REGNUM, количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Якутии уже перешагнуло пиковые отметки прошлого года и продолжает расти. За сутки побит очередной «рекорд» — 292 новых заболевших COVID-19.