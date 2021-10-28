Оренбург, 28 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В нерабочий период с 1 по 3 ноября в детских садах Оренбурга будут функционировать дежурные группы. Однако попасть в них дети смогут только при наличии справки с мест работы родителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Как пояснили в муниципальном управлении образования, для получения места в дежурной группе оба родителя или законные представители должны предоставить дошкольному учреждению справку о том, что с 1 по 3 ноября будут работать. Справка составляется работодателем в произвольной форме с указанием наименования, адреса и телефонов предприятия и должна подтверждать факт работы родителей воспитанников детсада в период мини-локдауна.

«Детский сад не может отказать в приёме в дежурную группу, если оба родителя предоставили справки, подписанные работодателем», — подчеркнули в администрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочим. Мера связана с неблагополучной эпидситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией.