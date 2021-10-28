Абуджа, , 08:17 — REGNUM Более 12 млн детей в Нигерии не ходят школу из-за угрозы похищения боевиками. Об этом заявил нигерийский президент Мухаммаду Бухари, 27 октября сообщило издание Punch.

Мохаммаду Бухари Chatham House

По его словам, на фоне сложившейся в стране ситуации у несовершеннолетних выработались психологические травмы, из-за которых школьникам труднее концентрироваться на учебном процессе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября власти Нигерии освободили не менее 30 детей, которые были похищены из школы в штате Кебби на северо-западе страны.

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