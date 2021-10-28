Абуджа, 28 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Более 12 млн детей в Нигерии не ходят школу из-за угрозы похищения боевиками. Об этом заявил нигерийский президент Мухаммаду Бухари, 27 октября сообщило издание Punch.

Chatham House Мохаммаду Бухари

По его словам, на фоне сложившейся в стране ситуации у несовершеннолетних выработались психологические травмы, из-за которых школьникам труднее концентрироваться на учебном процессе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября власти Нигерии освободили не менее 30 детей, которые были похищены из школы в штате Кебби на северо-западе страны.