Абакан, 28 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено ещё десять случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

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Скончались пять женщины в возрасте от 65 до 89 лет, а также пятеро мужчин, самому младшему из которых было 37 лет, самому старшему — 100. Таким образом, всего с начала года в регионе жертвами коронавируса стали 947 человек.

В настоящее время на лечении в ковидных стационарах находятся 1559 пациентов, 14 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. В амбулаторном режиме лечатся ещё более 5,6 тыс. носителей.

«Под медицинским наблюдением находятся 4 729 (+22) человек, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.