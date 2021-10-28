Петропавловск-Камчатский, 28 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Режим работы отделов ЗАГС Петропавловска-Камчатского и Елизовского городского округа в нерабочие дни не изменится, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе правительства Камчатского края.

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Личный приём заявителей будет проводиться 1, 2 и 3 ноября. Все запланированные регистрации браков состоятся в назначенные даты.

В связи с празднованием Дня народного единства 4 и 5 ноября ЗАГСы работать не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЗАГСах Адыгеи с 1 ноября с новобрачных будут требовать QR-коды о вакцинации против коронавируса. Их могут также расписать при наличии справки о перенесенном в течение полугода заболевании или ПЦР-тесте, сделанном не позже чем за трое суток до дня бракосочетания. Все эти условия должны будут соблюдать и гости, присутствующие на церемонии бракосочетания.