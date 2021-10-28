Москва, 28 октября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Ввоз в Россию мандаринов из Турции приостановлен по решению Роспотребнадзора. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба российского ведомства.

Карл Вильгельм Балсгаард. Натюрморт с мандаринами. Около 1860

В свежих мандаринах турецкого производства были обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос». Концентрация вещества превышает предельно допустимый уровень.

В связи с выявленными нарушениями обязательных требований российского законодательства с 29 октября и до особого распоряжения приостанавливается ввоз данной продукции в Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роспотребнадзор запретил ввоз ряда продуктов из Китая, в том числе кукурузных чипсов, вермишели, лапши и шоколадных яиц с игрушкой внутри. Во всех этих пищевых продуктах были выявлены запрещённые компоненты.